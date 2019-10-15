Üsküdar'da''Memleketim'' sergilendi

Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Sanatçı Resul Çelik'in 'Memleketim' adlı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.Açılışa Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, AK Parti Üsküdar İlçe Başkanı Adem Kaan Pehlivan, Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak ve AK Parti eski Üsküdar İlçe Başkanı Halit Hızır katıldı.

Açılışta konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen; "Ülkemizin, memleketimizin zannediyorum bütün bölgelerinden güzel kareler var. Bu sergi burda bütün Üsküdarlılar'ın, İstanbullular'ın hizmetine sunulmuş durumda. Biz de bunu biraz duyuralım'' dedi.

Başkanı Hilmi Türkmen sözlerinin devamında ''Herkes gelsin, görsün isteriz. Çünkü ülkemizin her bir köşesi cennet. Sözde değil gerçekten cennet bir vatanımız var. Doğusu, batısı, kuzeyi, güneyi, İstanbulumuz zaten başlı başına muazzam bir coğrafya. Doğal olarak bunları resmedip fotoğraf karesinde insanların hizmetine sunmak emek ve fedakarlık ister." şeklinde konuştu.

“Memleketim” Sergisi 14-30 Ekim tarihleri arasında Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergilenecek.