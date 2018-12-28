Üsküdar'dan İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir? Üsküdar'dan 3. yeni havalimanına ulaşım

Üsküdar'dan İstanbul Havalimanı'na nasıl gidilir? sorusu araştırılıyor. Atatürk Havalimanıdan yapılan uçuşlar 3 Mart 2019 tarihinden itibaren yeni tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı’ndan yapılacak. Atatürk Havalimanı’nın taşınacak olmasıyla birlikte İstanbul Havalimanı’na gidecek olan yolcular, Üsküdar'dan 3. havalimanına nasıl gidilir? 3. havalimanı nasıl gidilir? Metrobüsle İstanbul Havalimanına nasıl gidilir? Metro ile yeni İstanbul Havalimanına nasıl gidilir? detaylar haberimizde.

Üsküdar'dan İstanbul Havalimanı'na İETT ile nasıl giderim?

Üsküdar'dan İstanbul havalimanı'na İETT ile gitmek isteyen yolcular İETT’nin açıkladığı ve İstanbul İstanbul havalimanı'na giden H2, H3 ve H4 hatları; Mecidiyeköy, Atatürk Havalimanı ve Halkalı'yı kullanarak ulaşabilirler.

Üsküdar'dan İstanbul Havalimanı'na Metro ile nasıl giderim?

Üsküdar'dan İstanbul havalimanı'na Metro ile gitmek isteyen yolcular devam eden Metro inşaatının bitmesiyle birlikte önce Üsküdar'dan Zincirlikuyu’ya/Gayrettepe’ye oradan da Gayrettepe İstasyonu’ndan M11: Gayrettepe – Yeni Havalimanı Metro Hattı‘ na binerek İstanbul havalimanı'na ulaşabilirler.

İstanbul havalimanı'na Metro ile gitmek isteyen yolcular Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Hattı Metro hattını aktarmalı olarak kullanabilirler.

Üsküdar'dan İstanbul Havalimanı'na HAVAİST ile nasıl giderim?

Üsküdar'dan İstanbul havalimanı'na HAVAİST ile gitmek isteyen yolcular Ümraniye-Tepeüstü durağından kalkan HAVAİST araçlarıyla İstanbul havalimanı'na ulaşabilirler.

Üsküdar'dan İstanbul Havalimanı'na taksi ile nasıl giderim?

İstanbul Havalimanı Üsküdar'a yaklaşık 59 km uzaklıkta.

Üsküdar'dan İstanbul havalimanı'na taksiyle gitmek isteyen yolcular taksi ücreti yaklaşık 131 lira civarında. Ve bu yolculuk yaklaşık 60 dk sürer.

ATATÜRK HAVALİMANI'NIN TAŞINMA TARİHİ DEĞİŞTİ! PEKİ ATATÜRK HAVALİMANI NE ZAMAN KAPANACAK?

DEVLET Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) tarafından ilgili kurumlara gönderilen yazıda, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak olan taşınma tarihinin 3 Mart 2019 olarak belirlendiği açıklandı.

HMİ tarafından bugün ilgili kurumlara ve sektör şirketlerine DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak ve Kamu Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) Dairesi Başkanı Cengiz Kurt imzalı bir yazı gönderildi. Yazıda 30-31 Aralık tarihleri arasında yapılması planlanan ve daha sonra ertelenen Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılması planlanan taşınmanın 3 Mart 2019 olarak belirlendiği belirtildi. İlgili yazıda ertelenme nedenleri de yer aldı.

İstanbul Havalimanı Hakkında Bilgi

İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin İstanbul şehrine hizmet veren bir uluslararası havalimanıdır. Şehrin Avrupa Yakası'nda, Karadeniz kıyısındaki Tayakadın ile Akpınar köyleri arasındaki yer alan havalimanı 29 Ekim 2018'de açıldı.



Adres: Tayakadın Mah, Ulubatlı Hasan Cd. No:255, 34283 Arnavutköy/İstanbul

Kodu: ISL

Aktarma merkezi: Türk Hava Yolları

Açıldığı tarih: 29 Ekim 2018

Sunulan Hizmetler: İstanbul

Telefon: 444 1 442

3. Havalimanı Nerede?

İstanbul’un hatta Avrupa’nın mega yatırımları arasında olan ve son dönemlerin en çok merak edilen projelerinden olan 3. Havalimanı nerede sorusu da oldukça merak konusu olmaktaydı. 2013 yılında ihalesi yapılan ve Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi olan 3. Havalimanı ihalesi 22 milyon Euro gibi rekor bir ihale bedeli ile yap işlet devret sistemi ile İGA yatırımcılarının oluşturduğu Cengiz, Mapa, Limak, Kolin, Kalyon Ortak Girişim Grubu(OGG)’na verilmiştir. 6 ayrı pistten oluşan ve ortalama 150 milyon yolcu taşıma kapasitesi bulunacak olan 3.Havalimanı projesi İstanbul Çatalca'da yer almaktadır.

3. Havalimanı Haritası, yol tarifi ve konumu

3. Havalimanına nasıl gidilir?

İstanbul’un 3.Havalimanı yani İstanbul Yeni Havalimanı, Avrupa yakasında Karadeniz kıyısındaki bölgede olacaktır. Havaalanı Tayakadın ve Akpınar köyleri arasında 76.5 KM2 alana inşa edilmektedir. 3. Havalimanı Çatalca, Göktürk Arnavutköy kavşağında ve Terkos Gölü’ne yakın bir alanda inşa edilmektedir. 3. Havalimanı konumu ile en ideal alan olma özelliğini göstermektedir. 3. Köprünün bağlantı noktasında olacak olan ve İstanbul içinden en rahat şekilde ulaşımın sağlanacağı 3. Havaalanı ile Atatürk Havalimanı arasında kuş uçuşu mesafe ise 35 KM ‘dir.