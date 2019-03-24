Üsküdar'dan Yenikapı'ya tekne ve vapurlarla geçiyorlar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleşecek olan Cumhur İttifakı'nın Yenikapı Mitingi'ne çok sayıda kişi vapur ve teknelerle gidiyor.

Anadolu yakasında da mitinge katılmak isteyenler Üsküdar'dan tekne ve vapurlarla Yenikapı'ya geçiyor. Mitinge gitmek için deniz yolunu tercih edenler vapur ve teknelere binmeden önce arama noktasından geçti. 5 çocuğuyla birlikte mitinge gittiğini söyleyen Arzu Kara "Dünyamızın ve yurdumuzun bekası için çocuklarımla desteğe gidiyorum. Hep destek tam destek" diye konuştu.

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DHA