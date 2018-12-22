Üsküdarlı lise öğrencileri Valide Sultan Gemisi'nde

Valide Sultan Gemisi'nde lise öğrencilerine yönelik düzenlenen tarih derslerinin konuğu bugün Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi oldu.Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın selamlama konuşmasında okul meclis başkanlarına başarı dileklerinde bulundu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Sevgili genç kardeşlerim, hoş geldiniz. İçinde bulunduğumuz Valide Sultan Gemimizin ikinci yılı ve bu gemi de siz öğrencilerimizde her Perşembe, Boğaz’da bir kültür turu ve sanat tarihi dersi yapıyoruz. Siz değerli öğrencilerimiz ülkemizin, geleceğimizin teminatlarısınız. Üsküdar eğitimde ülke ortalamasının üzerinde, eğitime desteğimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kesintisiz sürecek, yolunuz bahtınız açık olsun.” diyerek ders zilini çaldı.

Çay simit ve kaşar peyniri ikramıyla kahvaltı eşliğinde başlayan derste uzman rehber anlatımıyla Boğaz'daki tarihi yapılar tek tek irdelendi. Verilen teneffüste Başkan Hilmi Türkmen'in öğrencilerle toplu fotoğraf çektirmesinden sonra devam eden ders yine Üsküdar'da son buldu.