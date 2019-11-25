Üsküdarlılar Kültür Sanat etkinlikleriyle buluşmaya devam ediyor

Üsküdar Belediyesi Kültür Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen ''Ezberlenecek Mısralar'' adlı söyleşi Edebiyat Profesörü ve Divan Edebiyatı Uzmanı olarak anılan Prof. Dr. İskender Pala'nın katılımıyla Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Yardımcısı Zekeriya Şanlıer ve Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın’ın katılımıyla düzenlenen söyleşiye; edebiyat aşığı kadınlar, gençler ve üniversiteli öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Divan Edebiyatı konusundaki uzmanlığını edebiyatseverler ile paylaşan Pala, söyleşi sırasında şairane üslubuyla okuduğu bercesteler ile katılımcıların gönlünü fethetti. Bercesteleri günümüz Türkçesine de çevirerek seslendiren Pala, “Manevi zenginlik, hayata bakış, paylaşmak, Allaha duyulan aşkın fazileti ve büyüklüğü” konularında yol gösterici öğütlerde bulundu.

İskender Pala, “Söyleşi aracılığıyla günümüzde insanların maddiyata büyük önem verdiğine dikkat çeken İskender Pala, “Hazreti Peygamberimizin sayısız kıyafeti, giyeceği yoktu. Bir tane hırkası vardı. Bugün insanların gardırop dolusu kıyafetleri, sayısız ayakkabısı var. Ne gerek var bu kadarına? Başkalarına verin. 3 tane kalsa yeter. Paylaşın, paylaşmanın kıymetini bilin! İnanın paylaştıkça daha da artıyor.'' diye belirtti.

Yaklaşık 1,5 saat süren seminer Pala ve sevenlerinin fotoğraf çektirmesi ile son buldu.