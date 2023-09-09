Uslanmaz hırsız yakalanmamak için kavurucu sıcakta parka giydi

Denizli'nin Çal ilçesinde motosiklet hırsızlığına karışan şüpheli, yakalanmamak için sıcak havada parka giyse de JASAT'ın takibinden kaçamadı. Yaşının 2 katı kadar 76 suç kaydı olan şüphelinin, cezaevinden tahliye olmasının ardından yine hırsızlık yaptığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayının aydınlatılması için Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından geniş çaplı araştırma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını titizlikle inceleyen jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık olayını Mustafa O.'nun gerçekleştirdiği tespit etti. Hırsızlık şüphelisi, JASAT ve İlçe jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çivril ilçesindeki adresine yapılan operasyonla yakalandı.

Kavurucu sıcakta parka giydi

Gözaltına alınan şüpheli 33 yaşındaki Mustafa O.'nun benzer suçlardan 76 ayrı suç kaydının daha bulunduğu tespit edildi. Karıştığı benzer bir su nedeniyle geçtiğimiz yıl Ağustos ayında da aynı adreste gözaltına alınan Mustafa O.'nun tutuklandıktan 6 ay sonra tahliye edildiği ve tahliye olmasının ardından yine suça karıştığı ortaya çıktı. Serbest kaldıktan işlediği motosiklet hırsızlığı suçundan yenden cezaevine gönderilen şüpheli Mustafa O.'nun, yakalanmamak için 38 derece sıcakta parka giydiği gibi ilginç anlar ise kameralara yansıdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)