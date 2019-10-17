Üslupsuz Trump'ın, Erdoğan'a skandal mektubuna cevap Barış Pınarı Harekatı ile verildi!

Suriye'de devam eden Barış Pınarı Harekatı'na en çok tepki gösteren ülkelerden biri olan ABD'nın tehditleri, diplomatik dillerine de yansıdı. ABD Başkanı Donald Trump tarafından yazıldığı ve Suriye'deki harekattan hemen önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderildiği iddia edilen bir mektup Amerikan medyasına 'sızdırıldı.' Sosyal medya hesabından paylaşım yapan gazeteci Ahmet Hakan da, üst düzey bir devlet görevlisine dayandırdığı bilgilerle mektubun Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi reddedilerek çöpe atıldığını yazdı..

"BU CEVAP BARIŞ PINARI HAREKATIDIR"

Söz konusu mektupla ilgili Ahmet Hakan, sosyal medya hesabından bazı paylaşımlarda bulundu. Hakan, "Mektup meselesiyle ilgili üst düzey bir devlet görevlisiyle görüştüm. Söylediklerini aynen aktarıyorum," diye başladığı paylaşımlarına şöyle devam etti:

Mektup 9 ekimde yazıldı. Erdoğan tarafından arabuluculuk teklifi reddedilerek çöpe atıldı. Bu mektuba Verilmiş en net cevap 9 Ekim tarihinde saat 16:00'da verilmiş olan cevaptır. Bu cevap barış pınarı harekâtıdır."

"Trump bu tarzla (teröristlerle arabuluculuk teklifi gibi adımlarla) Erdoğan'a bir şey yaptıramayacağını görmüş olmalı. Trump bugun artık "PKK DEAŞ'tan da kötü" noktasına gelmiştir."

"Erdoğan kendi pozisyonunu değiştirmeden diğer aktörleri kendi pozisyonuna yaklaştırmaya devam ediyor. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda Pence'in de Erdoğan'a YPG ile görüşme teklif etmesi beklenemez."

"Teklif etse de Erdoğan bunu da kesin bir dille reddedip Pence'i eli boş gönderir. Bu ABD'nin işine gelecek bir durum olmayacaktır. ABD bunun farkında olmalıdır. Ayrıca bu mektuba karşı gereken cevap misliyle verilmiştir."

"Açık ve net olarak söylemek gerekirse Erdoğan kararlı duruşu ile ülkesinin ve bölge halklarının çıkarlarını koruma noktasında oldukça başarılı bir siyaset yürütüyor."

"Az önce görüştüğüm üst düzey bir devlet görevlisinin "mektup olayı" ile ilgili yaptığı açıklama böyle…"

İşte ABD Başkanı Trump tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderildiği iddia edilen mektup:



TÜRKİYE CEVABI BARIŞ PINARI İLE VERDİ

Trump'ın mektubunda bir diğer dikkati çeken detay ise tarih oldu. Belgeye göre mektup 9 Ekim 2019 tarihinde yazılmış.

Bilindiği üzere Türkiye, aynı tarihte Barış Kalkanı Operasyonu'nu başlattı ve ABD'nin TIR'lar dolusu silah ve mühimmat verdiği, milyarlarca dolar para harcadığı ve bizzat eğitip donattığı YPG-PYD'li teröristleri sınırın 30 km kadar güneyine adeta eze eze göndermişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır.

Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Harekatın ardından en büyük tepki ABD'den gelmiş, senatörler arasında çok sayıda isim Başkan Trump'a 'Teröristleri koruma' çağrısında bulunmuştu.

Yine aynı tarihlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada Başkan Trump ile telefonda görüştüklerini anlatmış, Trump'ın tekliflerine karşı Türkiye'nin teklifleri olduğunu ve güvenli bölge konusundaki kararlılığı bir kez daha ilettiğini açıklamıştı.