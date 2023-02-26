Usman Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Usman Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Usman Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Usman Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Usman Mohammed 2 Mart 1994 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Usman Mohammed Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dmitriy Seluk yapmaktadır. Usman Mohammed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Usman Mohammed'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Usman Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Usman Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Usman Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Usman Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FC Taraba

1 Temmuz 2016 yılında União Madeira

4 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2018 yılında Sarpsborg 08

21 Şubat 2019 yılında Pyunik Erivan

1 Temmuz 2019 yılında Tambov

29 Ocak 2020 yılında Shakhter K.

19 Ocak 2021 yılında Hapoel Hadera

14 Temmuz 2022 yılında Ness Ziona

Usman Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Usman Mohammed şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Usman Mohammed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya Olimpiyat takımında 10 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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