Usman Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Usman Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Usman Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Usman Mohammed ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Usman Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Usman Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Usman Mohammed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Usman Mohammed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Usman Mohammed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Usman Mohammed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Usman Mohammed 2 Mart 1994 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Usman Mohammed Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dmitriy Seluk yapmaktadır. Usman Mohammed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sekzia Ness Ziona futbol takımında oynamaktadır. Sekzia Ness Ziona takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Usman Mohammed'nin Sekzia Ness Ziona ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Usman Mohammed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Usman Mohammed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Usman Mohammed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Usman Mohammed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında FC Taraba

1 Temmuz 2016 yılında União Madeira

4 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

12 Ocak 2018 yılında Sarpsborg 08

21 Şubat 2019 yılında Pyunik Erivan

1 Temmuz 2019 yılında Tambov

29 Ocak 2020 yılında Shakhter K.

19 Ocak 2021 yılında Hapoel Hadera

14 Temmuz 2022 yılında Ness Ziona

Usman Mohammed kimdir

Usman Mohammed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Usman Mohammed şuan Sekzia Ness Ziona takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Usman Mohammed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijerya Olimpiyat takımında 10 numaralı formasıyla 5 Ağustos 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Usman Mohammed nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son Haberler
Saeid Sadeghi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeid Sadeghi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Saeid Sadeghi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saeid Sadeghi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mawuli Wayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mawuli Wayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mawuli Wayo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mawuli Wayo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vahid Amiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vahid Amiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vahid Amiri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vahid Amiri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ebenezer Aboagye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebenezer Aboagye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ebenezer Aboagye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ebenezer Aboagye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Çok Okunanlar
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Tiyatro galasında kalp krizi geçirmişti! Oyuncu Muhlis Asan hayatını kaybetti
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | AFAD açıkladı: Balıkesir Havran'da korkutan deprem
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Ziya Şengül kimdir? Nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Ziya Şengül hangi takımlarda oynadı? İşte biyografisi..
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi