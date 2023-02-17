Usman Simbakoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Usman Simbakoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Usman Simbakoli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Usman Simbakoli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Usman Simbakoli 12 Aralık 2001 tarihinde Bangui şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Orta Afrika Cumhuriyeti,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Usman Mamadou Simbakoli şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Usman Simbakoli Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BS Group - BS Law yapmaktadır. Usman Simbakoli, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Etoile Carouge FC futbol takımında oynamaktadır. Etoile Carouge FC takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Usman Simbakoli'nin Etoile Carouge FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Usman Simbakoli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Usman Simbakoli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Usman Simbakoli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Usman Simbakoli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Temmuz 2020 yılında LOSC Lille B

30 Ocak 2021 yılında Stade Lavallois

30 Haziran 2021 yılında LOSC Lille B

25 Temmuz 2022 yılında Etoile Carouge

Usman Simbakoli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Usman Simbakoli şuan Etoile Carouge FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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