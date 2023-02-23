Usman Suleman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Usman Suleman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Usman Suleman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Usman Suleman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.