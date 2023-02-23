Usman Suleman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Usman Suleman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Usman Suleman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Usman Suleman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Usman Suleman {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Hussein Usman Suleman şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Usman Suleman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
IFK Mariehamn futbol takımında oynamaktadır. IFK Mariehamn takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Usman Suleman'nin IFK Mariehamn ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.
Usman Suleman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Usman Suleman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Ocak 2023 yılında IFK Mariehamn
Usman Suleman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Usman Suleman şuan IFK Mariehamn takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
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