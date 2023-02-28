Usmonali İsmonaliev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Usmonali İsmonaliev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Usmonali İsmonaliev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Usmonali İsmonaliev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Usmonali İsmonaliev 9 Şubat 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Усмонали Исмоналиев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Usmonali İsmonaliev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Usmonali İsmonaliev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bunyodkor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Bunyodkor Tashkent takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Usmonali İsmonaliev'nin Bunyodkor Tashkent ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Usmonali İsmonaliev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Usmonali İsmonaliev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Usmonali İsmonaliev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Usmonali İsmonaliev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında FK Andijon

12 Ocak 2022 yılında Bunyodkor

Usmonali İsmonaliev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Usmonali İsmonaliev şuan Bunyodkor Tashkent takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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