Uşşaki liderinden yeni ifade: Dede şefkatiyle öptüm!

Uşşaki tarikatının şeyhi Fatih Nurullah ismiyle bilinen Eyüp Fatih Şağban, geçtiğimiz günlerde, müritlerinden bir tanesinin 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak suçuyla gözaltına alınmış, karakoldaki sorgusunda ve savcı karşısında durumu kabul etmesinin ardından mahkemede istismarın iftira olduğunu belirtmişti. İstismara uğradığı iddia edilen çocuğun babasıyla olan telefon görüşmesi kayıtlarını da yalanlayan şeyhin bu kez de ifadesinde çocuğu dede şefkatiyle öptüğünü belirttiği öğrenildi.

Uşşaki tarikat lideri Fatih Nurullah çocuk istismarından tutuklandı12 yaşındaki çocuğun aile üyelerinin, kendi yanında hizmetli olarak çalıştıklarını söyleyen Şağban, kız çocuğunu öptüğünü kabullenerek bu öpüşün dede şefkatiyle yapılmış olduğunu iddia etti. Taciz ve sarkıntılık yapmadığını vurgulayan Şağban'ın ifadesinde, “F.A., eşi E. ve kızları Y. yanıma gelirler, el öperlerdi. Çocuğun yaşı küçük olduğu için yanağından öpmüşümdür. Bu öpüş örf ve adet içerisinde dede şefkati ile yapılmıştır. Hiçbir zaman taciz ve sarkıntılık yaşanmamıştır." dediği öğrenildi.

Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah: Aile benden para koparmaya çalışıyor

"SEVGİ ÇERÇEVESİNDE YANAĞINDAN ÖPTÜM"

Çocuğun kendi bulunduğu kata nadiren tek geldiğini söyleyen Şağban, “Bulunduğum üst kata yemek- içecek getirdiği olmuştur ama yanında annesi veya kardeşleri bulunurdu. Nadiren yanıma tek başına geldiği olmuştur. Y. ve kardeşleri örf ve gelenek gereği elimi öpmüşlerdir. Benim de sevgi çerçevesinde onları yanağından öpmüşlüğüm vardır." ifadelerini kullandı.

Diyanet'ten Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah açıklaması

Kendisine iftira atıldığının altını çizen tarikat lideri, istismarı kabullendiğine dair telefon kayıtlarını inkar etmeyerek bu kayıtlar hakkında, “(Bu kayıtlarda) Baba F.A.'nın ‘Dudağından öptün öyle mi?' dediği, benim ‘He öyle' dediğim olay, aslında Y.'nin elini öperken bana sarılmasından ibarettir. Bunun ötesinde bir şey olmamıştır. Bu konuşmalarda yönlendirme vardır. Beni zora sokarak lafı buraya getirmiştir. Cümleler ilk duyulduğunda yanlış anlaşılsa da F.A. ile aramızda eskiye dayalı manevi geçmişimizden dolayı onu yatıştırmak üzere kurulmuş cümlelerdir. Kızlarını kullanarak, aralarında kararlaştırdığı 70 bin TL'yi benden almak amaçlı kumpas kurmuşlardır. Bu parayı ödemediğim için bu hadiseler olmuştur. Daha önce benden hiç para istememişlerdir. O yaştaki çocuğun bu iddiada bulunması kurulan komplonun ürünüdür.” yorumunu yaptı.

Tarikat liderinden 'Devletin içine sızın!' açıklaması

Fatih Nurullah Kimdir | Elimi Öpen Cennete Gider Diyen Uşşaki Cemaati Lideri