Uşşaki tarikat lideri Fatih Nurullah çocuk istismarından tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde müritlerine bulunduğu 'Devletin içine sızın. Bu şekilde İslam devleti kuracağız.' tavsiyesiyle tepki toplayan Uşşaki lideri Fatih Nurullah, bir müridinin 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. Nurullah'ın tutuklanmasının ardından tarikat üyeleri, liderden şikayetçi olan babayı darbetti.

ŞİKAYETÇİ BABAYA SALDIRI

ODATV mensubu Sami Menteş'in haberine göre, yapılan ihbar üzerine jandarma ekipleri, Fatih Nurullah'ın Sakarya, Akyazı'ya bağlı Kuzuluk Mahallesi'nde bulunan dergaha baskın düzenledi. Jandarmanın ardından dergaha birkaç şahıs daha geldiğini iddia eden görgü tanıkları, müritlerle gelen kişiler arasında tartışma çıktığını ve tarikat mensuplarının, jandarma ekipleri yanlarında olduğu sırada bir adama saldırdıklarını belirtti. Jandarmanın biber gazı kullandığı olayda saldırganların güçlükle kontrol altına alındığını belirten tanıklar, kavganın ardından tarikatın lideri Fatih Nurullah'ın gözaltına alındığını ifade etti.

"10 YAŞINDA BİR ÇOCUK DAHA VAR"

Akyazı Cumhuriyet Savcısı'nın yürüttüğü bilinen soruşturma kapsamında Nurullah'ın ardından kendisine cinsel istismar uygulandığı iddia edilen çocuğun da ifadesine başvurulduğu ve Çocuk İzleme Merkezi, uzmanların eşliğinde alınan ifadede küçük kızın yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlattığı öğrenildi. Bunun dışında dergahta 10 yaşındaki bir çocuğun daha olduğunu belirten küçük kız, onun da cinsel istismara maruz bırakıldığını söyledi.

Perşembe akşam gözaltına alınan Fatih Nurullah, Pazartesi mahkemeye çıkarıldığı mahkemede yetkililer tarafından tutuklandı.

Şeyh Fatih Nurullah kimdir,Aslen nerelidir, Kaç yaşındadır, Hangi tarikatın lideridir?

SES KAYDINA RAĞMEN TEHDİT EDİLİYORLAR

Dava dosyasında küçük kız Y.A.’nın ifadesinin haricinde Uşşaki tarikatı lideri Fatih Nurullah'ın, Y.A.’nın babası ile yaptığı ve yaşananları kısmen de olsa itiraf ettiği telefon görüşmesine ait ses kaydının olduğu da öğrenildi.

Y.A.’nın ailesinin can güvenliklerinden endişeli ve çaresiz oldukları söylenirken, tarikat müritlerinin aileyi, çocuğun ifadesini değiştirmesi için ölümle tehdit ettiği söyleniyor.

NE OLMUŞTU?

Tarikat liderinden 'Devletin içine sızın!' açıklaması