Uşşaki tarikatı liderinden çarpıcı açıklamalar: 'Devletin içine sızın!'
Geçmişte kullandığı “Birinci Türkiye Cumhuriyeti son buldu” ifadesiyle çokça tepki toplayan Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah, Nurani TV adlı YouTube kanalında müritlerine 'Devletin kontrol mekanizmaları içinde olmaları' çağrısında bulundu.
Nurani TV adlı YouTube kanalından skandal açıklamalarda bulunan Uşşaki tarikatı şeyhi Fatih Nurullah, devlet içerisinde kadrolaşma isteğini açıkça söyledi. Müritlerine ''sabırlı olun'' diyen Nurullah, Devletin kontrol mekanizmalarında olalım. Ne idüğü belirsizler karar mekanizmalarına geçince Müslümanlar sıkıntı çekiyor." ifadesiyle vatandaşlar tarafından tepki topladı.
Kırklareli'nde koronavirüslü çiğ köfteci satış yaparken yakalandı!
Defne Samyeli'den Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya aşkı açıklaması: "Konduramadım"
Kuzey Yıldızı İlk Aşk 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı | Karadeniz'de aşk rüzgarı!
Halit Ergenç'ten Ozan Güven savunması: ''Alnının akıyla çıkacağını düşünüyorum''
18 Ağustos 2020 Salı 11:39
Benzer Videolar