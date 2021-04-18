Bingöl'de güvenlik toplantısı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, güvenlik toplantısına katılmak üzere kente geldi. İl protokolü tarafından karşılanan Bakan Soylu, ilk olarak Valiliğe geçerek şeref defterini imzaladı. Soylu, ardından İl Özel İdaresinde düzenlenecek olan güvenlik toplantısına geçti.

Toplantıya Bakan Soylu'nun yanı sıra, yardımcıları Muhterem İnce ve Mehmet Ersoy, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Daire Başkanı Hasan Yiğit, Narkotik Daire Başkanı Hakkı Seydioğulları, İstihbarat Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Jandarma İstihbarat Başkanı Tuğgeneral Aykut Tanrıverdi, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı