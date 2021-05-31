Üst düzey yetkili Reuters'a konuştu: Yasak saati ötelenecek, hafta sonu yasakları bir güne düşecek!

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, ülkemizde uzun süredir uygulanan kısıtlamaların yarın itibarıyla gevşetilmesi bekleniyor. Aşılamanın hızlanması ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, ülke nüfusunun 3 katı kadar aşı anlaşmasına imza atıldığı bilgisini paylaşması üzerine vatandaşların, yasakların kalkması yönündeki umutları arttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısında, yaz aylarına yönelik alınan kararların açıklanması beklenirken toplantıdan önce, ismini vermek istemeyen üst düzey bir yetkili, Reuters'a açıklamalarda bulundu.

BUGÜNKÜ TOPLANTIDAN BEKLENTİLER BÜYÜK

Yarından itibaren geçerli olmak üzere, kafe, restoran, düğün salonları, spor salonları gibi mekanların faaliyete geçmesi bekleniyor.

Aynı zamanda, hali hazırda 21.00 olan sokağa çıkma kısıtlamasının saatinde değişiklik ve hafta sonu yasaklarının kaldırılması da beklentiler arasında yer alıyor.

"İŞLETMELER SAAT KISITLAMASINDAN SIKINTI DUYUYOR"

Saat 15.00'te gerçekleşmesi beklenen Kabine toplantısına ilişkin Reuters haber ajansına bilgi veren üst düzey bir yetkili, kabine toplantısının en önemli gündeminin koronavirüs tedbirlerine yönelik atılacak normalleşme adımları olacağını hatırlattı.

Uzun süredir beklenen kafe ve restoranların açılması yönündeki kararı ele alan yetkili, "Bilim Kurulu’nun da tavsiyesi bu yönde. 60.000’den yaklaşık 7.000 civarına kadar düşen günlük vaka sayıları buna imkan veriyor.

Akşam saat 21:00 olan kapanma saatleri biraz daha ileri alınabilir. Çünkü işletmeler de bundan sıkıntı duyuyor" açıklamasını yaptı.

OKULLARIN DURUMU NE OLACAK?

Yaz döneminin başlaması ve artan aşılamanın da bu kararı destekleyecek diğer unsurlar olduğunu vurgulayan yetkili, bu kapsamda spor salonları ve halı sahalar gibi kapatılan işletmelerin de yeniden açılmasının planlandığını kaydetti.

Eğitimin ise en kritik alanlardan bir tanesi olduğunu belirten yetkili, "Bu konuda iki farklı görüş var. İlki açılması ve 2 Temmuz’da yaz tatiline girilmesi; diğeri de vaka sayıları düşerken bulaşa neden olabilecek okulların kapalı kalması yönünde.

Sonuçta bu yıl eğitim-öğretim açısından neredeyse tamamlandı. Kabine toplantısında buna da karar verilecek" şeklinde konuştu.

CUMARTESİ YASAĞI KALKACAK AMA...

Yetkili, haftasonu kısıtlamalarının bir güne düşebileceğini, cumartesi günleri uygulanan kısıtlamanın kalkabileceğini ama pazar günlerinin devam etmesinin beklendiğini belirtti.

"Bu dönemde aşılamanın artırılması yönünde bir çaba olacak" ifadelerini kullanan şahıs, Biontech desteğiyle aşı açısından, sıkıntının tamamen ortadan kalkacağını ve yakın zamanda açık alanda maskesiz hayatın başlaması ihtimalinin olduğunu vurgulayarak açıklamasını sonlandır.