Üst düzey yöneticilerden Boğaziçi'ndeki kelepçeye tepki: FETÖ ihtimali var!

Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla atanan rektör Melih Bulu, öğrenci ve akademisyenlerin tepkisi eşliğinde dün görevini devralırken protestolar da soluksuz devam ediyor. Gösterileri engellemek isteyen güvenlik güçlerinin, öğrencilerin okula girmesini önlemek amacıyla Güney kampüsü kapısına kelepçe vurması özellikle sosyal medyada infial yaratırken üst düzey emniyet mensupları da duruma kayıtsız kalamadı.

EMNİYET AMİRİNDEN SERT ÇIKIŞ: LAZIM OLUNCA BULAMAZSINIZ"

Hürriyet'ten Toygun Atilla'nın haberine göre, İstanbul Emniyeti'ne mensup üst düzey polis şefleri de Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısına vurulan kelepçeyi “kabul edilemez” olarak değerlendirdi. Anlatımlara göre, göstericilerin kapıya yüklenmesi ile kırılan kapıyı birleştirmek isteyen iki polis memuru yanlarındaki kelepçeyle bunu gerçekleştirmişti. Durumu gören bir emniyet amiri ise kelepçeleri hemen kapıdan çıkarttırmıştı. Hatta o polisleri, “Lazım olunca kelepçe bulamazsınız, şimdi hemen kelepçe bulup kapıyı kitlemişsiniz” diye azarlamıştı.

OLAYIN ARDINDAKİ FETÖ BENZERİ PROVOKASYON İHTİMALİ

Atilla, yazısının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Görüştüğüm polis şefleri Boğaziçi Üniversitesi kapısına vurulan kelepçe olayının şimdilik “işgüzar” iki polis memurunun davranışı gibi durduğunu söyleseler de olayın ardında FETÖ benzeri bir provokasyon olduğu konusunda da şerhlerini koymadan edemiyorlar. Buradan da polisin kendi içinde “kelepçe” olayının ardını incelediğini söylememiz mümkün.

Boğaziçi Üniversitesi’nde önceki gün yaşanan protestolar sırasında, ‘2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet’ ve ‘görevli memura mukavemet’ gerekçesiyle 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 13 ilçede, 24 adrese operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, gözaltına alınan 22 kişiden 20’sinin Boğaziçi öğrencisi olmadığını, bazılarının MLKP ile irtibatının tespit edildiğini söyledi. Çataklı “Protesto gösterisi sırasında Türk polisine yönelik atılan hadsiz slogan, bizleri son derece üzdü” dedi."