Üst geçidi kullanmadı! Çarpan minibüsün sürücüsüne ayağa kalkıp sitem etti
Bursa'da yolun karşısına geçmek isterken üst geçidi kullanmayıp anayola çıkan bir kişiye minibüs çarptı. Minibüsün çarpmasıyla yere düşen kişi bir süre sonra kalkıp sürücüye tepki gösterdi. Diğer bir yandan minibüste uyuklayan bir yolcu ise anî fren ile koltuğundan fırlayıp yere düştüğü anlar kameraya anbean yansıdı.
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27 Ocak 2021 Çarşamba 16:28
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