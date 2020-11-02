Üst geçidi kullanmadı! Karşıya geçmek istediği yol hayatını kararttı

Adana'da 71 yaşındaki Aliye Yılmaz isimli bir kadın, eşiyle indiği minibüsten üst geçidi kullanmayıp karşıya geçmek isterken seyir halinde gelen başka bir minibüsün çarpması sonucu metrelerce yerde sürüklendi. Kadının durumunu gören koca eşinin arkasından koştuğu o anlar ise kameralara anbean kaydedildi.