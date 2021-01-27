Üst geçidi kullanmayan yayaya minibüs böyle çarptı!

Bursa-Mudanya arasında sefer yapan minibüsün önüne birden çıkan yolcu kazaya neden oldu. Minibüsün kamerasına takılan görüntülerde Mudanya istikametinden Bursa istikametine seyreden bir minibüs Göynüklü Mevkisi'nden aşağı doğru seyrettiği sırada, üst geçidin altından karşıya geçmek isteyen bir yayaya çarptı.

SÜRÜCÜYE KAFA TUTTU

Yere düşen yaya bir süre sonra ayağa kalkıp minibüsün kapısını açarak sürücüye tepki gösterdi. Üst geçidi kullanmayıp altından geçmeyi tercih eden yaya, bir şeyinin olmadığını belirtip, yoluna devam etti.

BİR YOLCU DA KAZADAN NASİBİNİ ALDI

Bu yaşananlar minibüsün ön kamerasına yansırken, yolcu kısmını gösteren kameraya da kaza sırasında uyuklayan bir yolcunun minibüsün fren yapmasıyla birlikte yerinden fırlayıp yere düştüğü anlar yansıdı. Her iki görüntü sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni alıp vatandaşları güldürdü.