Üst geçitte intihar etmek isteyen arkadaşının üzerine atladı

Kahramanmaraş'ta üst geçide çıkarak bıçakla kendine zarar veren şahısı, yanına gelen arkadaşı durdurmaya çalıştı. Polis ekiplerinin müdahalesiyle şahıs, itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi.

Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu ile Onikişubat ilçesini birbirine bağlayan üst geçitte meydana geldi. Alınan bilgilere göre, üst geçit yakınlarında seyyar satıcılık yapan A.K., zabıta ekipleriyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanı başında bulunan üst geçidin çatısına çıkan A.K., elinde Türk bayrağı ile intihar girişiminde bullundu. Diğer elindeki bıçakla kendisine zarar veren A.K.'yi gören bir arkadaşı ise, üst geçidin çatısına çıkarak A.K.'yi durdurmaya çalıştı. Polis ekiplerinin de müdahalesiyle A.K., itfaiye merdiveniyle aşağı indirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından şahıs Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA