Üst geçitten geçmek paralı oldu! İstanbulkart basmadan geçilemiyor

İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk yaşanıyor. O durakların biri de Altunizade metrobüs durağı.

Metrobüs girişinde bulunan turnikeler yoğunluğu azaltmak için üst geçidin başına taşındı fakat bu durum büyük bir sorunu da beraberinde getirdi. Yoğunluk hem köprü girişinde oluşmaya başladı hem de orayı geçiş olarak kullanan vatandaşlar İstanbulkart basmak durumunda kaldı.

ALTUNİZADE'DE İSTANBULKART BASMADAN ÜST GEÇİTTEN GEÇİLEMİYOR

TRT Haber'in haberine göre; İstanbullular, İstanbulkart basmadan üst geçitten geçemiyor. Karşıya geçmek isteyenler, alt geçidi kullanmak zorunda.

Bulunan çözüm yolu yoğunluğu azaltmaya yetmedi. Sabah saatlerinde Altunizade durağına gidenler, dakikalarca boş araç gelmesini bekledi.