Üst katta üretip alt katta satıyor

Mardinli Abdüsselam Sözgen, İstanbul'da bir süre tekstil sektöründe çalıştı. 10 yıl süren iş serüvenin ardından memleketine dönüp kendisine ait iki katlı bir iş yeri açan Sözgen, üst katta ürettiği ürünleri alt katta satmaya başladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Sözgen, 1990'lı yılların başında çalışmak için İstanbul'a gitti. Burada yaklaşık 10 yıl tekstil sektöründe çalışan Sözgen, 2000'li yılların başlarında memleketine dönerek farklı sektörlerde çalışmaya başladı. Yaklaşık 5 ay önce kendisine ait bir iş yeri açmak isteyen Sözgen kolları sıvayarak, mini bir tekstil atölyesi oluşturdu. Tepebaşı Mahallesinde bulunan iş yerinde hem üretip hem satış gerçekleştirdiğini belirten 40 yaşındaki 4 çocuk babası Sözgen, "Atölyemde benimle beraber bir kişi daha çalışıyor. Fiyatların pahalı olması nedeni ile ürünlerimizi kendimiz yapmaya karar verdik ve bu iş yerini açtık. Sadece erkek kıyafeti üretiyoruz. Özellikle gençlerimize yardımcı olmak için fiyatlarımızı makul seviyelerde tutuyoruz. Üst katta dikiş işi yapıyorum, alt katta da satış yapıyorum. Amacımız gençler hem kaliteli hem de uygun fiyatlı ürünler sunmak" dedi.

Kaynak: İHA