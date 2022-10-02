Üst Reçine Alma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Üst Reçine Alma İşçisi görev tanımı nedir, Üst Reçine Alma İşçisi ne iş yapar, Üst Reçine Alma İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Üst Reçine Alma İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Üst Reçine Alma İşçisi Tanımı;

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Üst Reçine Alma İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Üst Reçine Alma İşçisi Maaşları

Üst Reçine Alma İşçisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Üst Reçine Alma İşçisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Üst Reçine Alma İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7314.24

Meslek Adı :

Üst Reçine Alma İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Çanak-Çömlekçiler Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Zımpara (aşındırıcı) imalatında, aşındırıcı kumla kaplanan bez şeridin makinede reçine ile kaplanması ve tanımlanan ürün renginde boyanması işlemlerini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Üst Reçine Alma İşçisi,İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Reçine kaplama ve boyama işlemleri için gerekli hazırlıkları yapmak,

b) Ürüne uygun merdane takmak ve gerginliğini ayarlamak,

c) Reçine kovasını makinedeki haznesine yerleştirmek, kullanıma hazırlamak,

d) Tanımlı renkteki boyayı makinenin boyama haznesine koymak,

e) İlk üretimlerden gelen bez şeridi makinenin tanımlı bölümlerinden geçirmek, kullanıma hazırlamak,

f) Makineyi devreye almak, şeridin reçine ve boya bölümlerinden geçişini takip ve kontrol etmek,

g) Reçine kalınlığını takip etmek, tanımlı kalınlıkta kaplama yapılmasını sağlamak,

h) Reçine kaplama ve üst reçine boyama işlemlerini kontrol etmek,

i) Şeridin hatasız geçmesini, üretimin sürekliliğini sağlamak,

j) Eksilen veya biten reçine kovasını yenilemek, boya eksildikçe tamamlamak,

k) Konveyör askılarını tanımlı aralıklarda askı yuvalarına takmak,

l) Reçine kaplama ve boyama işlemi biten şeridi kurutma fırınına göndermek,

m) Makinedeki arıza ve aksaklıkların giderilmesini sağlamak,

n) İşe ilişkin bilgileri ilgili formlara kaydetmek,amirlerini bilgilendirmek,

o) Çalışma alanının genel temiz ve düzenli olmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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