Usta askerlerin acemi askere eziyeti tepki çekti! Sosyal medya ayaklandı

Günümüzde çoğu olayın ilk olarak duyulduğu sosyal medya platformu olan Twitter'da #AskereEziyet etiketi ile paylaşılan video bir anda gündeme oturdu. Bir kullanıcının Kırıklareli Babaeski Eldeniz Kışlasında çekildiğini söylediği videoda birliğine yeni katılan bir askere yapılan hareketler büyük tepkiye yol açtı.

9 Nisan 2020 tarihinde Youtube'da paylaşılan bir videoda çavuşların bir askere çöl kalk hareketini yaptırması ve alaycı tavırlarla aşağılaması videoya yansırken çok sayıda sosyal medya kullanıcısı olay hakkında CİMER'e şikayette bulundu. Ayrıca bazı sosyal medya kullanıcıları videoya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ye etiketleyerek askere eziyet eden kişilerin bulunmasını istedi.