Usta edebiyatçı Sezai Karakoç ölüm yıldönümünde Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde anıldı!

Pendik Belediyesi koordinatörlüğünde geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz usta edebiyatçı Sezai Karakoç'u anma programı düzenlendi.

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Usta edebiyatçı Sezai Karakoç ölüm yıldönümünde Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde anıldı!

Pendik Belediyesi tarafından 16 Kasım 2021 yılında hayatını kaybeden edebiyatçı Sezai Karakoç vefatının sene-i devriyesinde Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen program ile anıldı. Programa çeşitli konuşmacıların yanı sıra vatandaşlar da yoğun katılım sağladı.

Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Bir Diriliş Eri Sezai Karakoç” adlı etkinlikte konuşmacılar Yüksel Kanar, Zafer Anar ve Osman Bayraktar Sezai Karakoç’un kişiliğini, şairliğini, Diriliş dergisi serüvenini anlattı.

"İSLAM DAVASI İÇİN ÇALIŞTI"

Moderatörlüğünü Yazar Aykut Nasip Kelebek’in yaptığı programda ilk konuşmayı Yazar Yüksel Kanar yaptı. Osmanlı Devleti’nin çöküşünü büyük bir medeniyetin çöküşü olarak nitelendiren Kanar: “Sezai Karakoç bu çöküşe ağıt yakmaktan çok, bizi bu çöküşe getiren sebepler neydi? Derdi buydu.” dedi. Konuşmasında Karakoç’un kişiliğine de değinen Yüksel Kanar, onu 50 yıldır tanıdığını belirterek “Onun hiç güldüğünü görmedim. Hep yüzünden bir hüzün vardı. Hayatından zikzak yoktu, baştan sona hayatını İslam davası için çalıştı.” şeklinde konuştu.

"DEHA DEĞİLDİR, VELİDİR"

Konuşmacılar arasında yer alan Şair Zafer Acar ise Sezai Karakoç’un şairliğine değindi. Karakoç’un hep düşündüren şiirler yazdığını onun asla bir deha değil, bir veli olduğunu belirtti ve şöyle devam etti: “Sezai şiirle düşünmüştür. Deha değildir, velidir. İlahi olanla bağ kurmak için şiirini yazar. İmam Gazali’de olduğu gibi ilham ancak veli özelliği olan şairlere gelir.” dedi.

"24 SAATİNİ GENÇLERLE GEÇİRİRDİ"

Son konuşmacı Akademisyen Doç. Dr. Osman Bayraktar ise Sezai Karakoç’un 1960 yılından bu yana 30 yıl boyunca çıkardığı Diriliş dergisini anlattı. Dergiyi memur maaşı ile finanse ettiğini kimseden kaynak istemediğini vurgulayan Doç. Dr. Bayraktar, ihtilal sebebiyle iki sayı çıkarabildiğini 1966 yılından sonra yeniden dergi çıkardığı bilgisini verdi. Konuşmasında Sezai Karakoç’un kimseyle görüşmez algısının yanlış olduğunu söyleyen Doç. Dr. Osman Bayraktar: “Bu yanlış bir algı. O, neredeyse 24 saatini gençlerle geçirirdi.” ifadelerini kullandı.

Usta edebiyatçı Sezai Karakoç ölüm yıldönümünde Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde anıldı!

Usta edebiyatçı Sezai Karakoç ölüm yıldönümünde Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde anıldı!Usta edebiyatçı Sezai Karakoç ölüm yıldönümünde Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde anıldı!

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