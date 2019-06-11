Usta fotoğrafçılara taş çıkardılar

Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik fotoğraf yarışması düzenlendi. Yarışma sonunda sergilemeye layık görülen fotoğraflar okulda sergilenirken öğrencilerin çektikleri fotoğraflar büyük beğeni topladı.

Manisa Fotoğraf Derneği Kurucu Üyesi Öğretmen Melek Kıncı tarafından kurulan Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında açılan Fotoğraf Kafe'de fotoğraf eğitimi aldı. Eğitim sonunda okul öğrencilerine yönelik "Manisa'da bahar" konulu bir fotoğraf yarışması düzenlendi. Yarışmaya 14 öğrenci toplam 26 fotoğrafla katılırken, dereceye giren öğrencilere Okul Müdür Vekili Selime Çolak tarafından ödülleri takdim edildi.

Sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, okul fuaye alanında sergilenmeye başladı. Amacının öğrencilere fotoğraf sanatını sevdirmek olduğunu dile getiren Melek Kıncı, "Fotoğraf eğitimi alan öğrencilerimizi teşvik etmek amacıyla bir yarışma düzenledik. Yarışmaya katılan öğrencilerimizin birbirinden güzel fotoğrafları şuan okulumuzda sergileniyor. Sergimizi gezen öğretmen ve öğrencilerimiz beğenilerini dile getirdi. Öğrencilerimize bu tecrübe, heyecan ve mutluluğu yaşattıkları için okul aile birliğine, jüri üyesi öğretmen arkadaşlarıma ve MAFOD Başkanı Nazmi Çaykara'ya teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

En güzel 3 fotoğraf ödüllendirildi

Manisa Fotoğraf Derneği Başkanı Nazmi Çaykara, Manisa Fotoğraf Derneği Üyesi Hanife Bayındırlı, Polinas Fotoğrafçılık Kulübü Öğretmenlerinden Melek Kıncı ve Hatice Gençay'ın jüri üyeliğini yaptığı yarışmada; Nevzat Tintinoğlu'nun fotoğrafı birinci, Cengizhan Tural'ın fotoğrafı ikinci seçilirken Aslı Tanrıverdi üçüncülüğe layık görüldü.

Kaynak: İHA