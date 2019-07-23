Usta isme önemli görev: Ekrem Okutan Hulusi Akar’ın Basın Danışmanı oldu

Pendik Belediyesi’nin eski basın danışmanı Ekrem Okutan, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdür yardımcılığı nedeniyle Pendik Belediyesindeki görevinden ayrılmıştı. Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünün kanun hükmündeki kararnameyle kapatılmasıyla Okutan, Milli Savunma Bakan Hulusi Akar’ın Basın Danışmanı oldu.

Böylece Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Ekrem Okutan Milli Savunma Bakan Hulusi Akar’ın yeni basın ve iletişim danışmanı oldu.

Daha önce ulusal gazetelerde köşe yazarlığı da yapan Ekrem Okutan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da memleketi olan Rize’de doğdu.

Medya ve İletişim alanında doktorasını sürdüren Okutan’ın “Türkiye’de Siyasal Muhalefet” ile “Siyaset, Basın ve Dalkavukluk” adlı yayınlanmış iki kitabı bulunuyor. Almanca bilen Okutan evli ve üç çocuk babası.