Usta oyuncu Ahmet Uz hayatını kaybetti

Uzun süredir akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi gören Ahmet Uz, bugün hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı yarın öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii'inden son yolculuğuna uğurlanacak. Acı haberi Nedim Saban bu sözlerle duyurdu: Canım Ahmet Uz abim, çok erken terk ettin bizi. Çok özleyeceğiz .

Ahmet Uz'un vefatı üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter hesabından da mesaj yayınlandı.

Mesajda, "Tiyatro, sinema ve seslendirme sanatçısı, dizi oyuncusu Ahmet Uz'a Allah'tan rahmet, kıymetli sanatçımızın yakınlarına ve sevenlerine sabır diliyoruz. Sanat camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.