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Usta oyuncu Ertuğ Koruyan yaşamını yitirdi

Usta sinema ve dizi oyuncusu Ertuğ Koruyan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

Usta oyuncu Ertuğ Koruyan yaşamını yitirdi

Usta  sinema ve dizi oyuncusu Ertuğ Koruyan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayata gözlerini yumdu.

Cümbüşiye, Köyden İndim Şehire, Yarı Şaka Yarı Ciddi, Vay Başımıza gelenler, Güler misin Ağlar mısın, Köşe Kapmaca, Perihan Abla gibi onlarca dizi ve sinema filmlerinde rol alan Koruyan, sanat yaşamına tiyatroyla başlamıştı.

Acı haber, Oyuncular Sendikası'nın sosyal medya hesabından duyuruldu.

"Değerli meslektaşımız Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz başımız sağolsun "

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ERTUĞ KORUYAN KİMDİR?

Ertuğ Koruyan birçok dizi, film ve tiyatroda rol almış başarılı bir oyuncuydu.

Ertuğ Koruyan hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Ertuğ Koruyan kimdir? Hangi dizi ve filmlerde oynadı? 

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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