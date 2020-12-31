Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi 'Kırmızı Oda' kadrosuna usta oyuncu Köksal Engür konuk oluyor. Her hafta birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı Kırmızı Oda'da Engür, Ayşe karakterinin dedesi olarak yer alacak.

Bir dönem TRT 1'de yayınlanan Leyla ile Mecnun adlı dizide Ak Sakallı Dede ve Karabasan rollerinde yer alan usta isimi Köksal Engür dizide 4 bölüm rol alacak.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun yazdığı Madalyonun İçi adlı kitaptan uyarlanan ve gerçek hayat hikayelerinin yer aldığı 'Kırmızı Oda' kadrosunda Binnur Kaya, Tülin Özen, Meriç Aral, Gülçin Kültür Şahin, Burak Sevinç, Meriç Aral, Gülçin Kültür Şahin, Sezin Bozacı ve Baran Can Eraslan gibi ünlü isimler yer alıyor.

KÖKSAL ENGÜR KİMDİR?

Eğitimini tamamlamadan önce sanat yaşamına başlayan oyunculardandır. 1956 yılında TRT Ankara Radyosu, Çocuk Saati programında kısa radyo tiyatrolarıyla başlayan deneyimleri, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden 1969 yılında mezun olana kadar sürdü. TRT'de programlara katılmanın yanında, seslendirme çalışmalarının da temelini atan sanatçı, Ankara Halkevi, Sahne 9, Ankara Deneme Sahnesi, Çağdaş Sahne, Hodri Meydan Tiyatrosu, Dormen Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Küçük Sahne gibi özel tiyatrolarda ve Bakırköy Belediye Tiyatrosu ile Devlet Opera ve Balesi yapımlarında çeşitli roller aldı.

Radyo deneyimlerini seslendirmedeki ustalığını geliştirmekte kullanan Engür, tiyatroyla sınırlı kalmayıp, sinema ve dizi filmlerinde de oynadı. Sanatçı, SüngerBob KareŞort çizgi dizisinde Squitward'ü seslendirmiştir. Korkuyorum Anne filmiyle ödül alan oyuncu, Susam Sokağı'ndaki Büdü karakterini ve çizgi filminde Red Kit'i de seslendirmişti. Leyla ile Mecnun'da "Ak Sakallı Dede" ve "Karabasan" rollerinde oynadı. Ben de Özledim'de kendisini canlandırmıştır. Beş Kardeş dizisinde Osman rolünü oynamıştır.