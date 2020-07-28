Usta oyuncu Müjde Ar isyan etti: "Bu konuyu yargıya taşımaya karar verdik"

Sevilen oyuncu Müjde Ar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan mekanlardaki gürültü kirliliğine isyan etti. Plaj ve sahnelerden gelen yüksek sesli müzikten rahatsız olduklarını dile getiren usta oyuncu dava açmaya hazırlandığını belirtti.

"MAHALLE DURULMAZ HALE GELDİ"

Bodrum'da oturduğu evin yanında bulunan bir otel ve restoranda düzenlenen gündüz plaj konserleri, akşam ise canlı müzik konserlerinin gürültü kirliliğinden şikayetçi olan Müjde Ar, konsept değişikliğine gidilmesi nedeniyle otelden gelen müzik seslerinden ötürü mahalle durulmaz hale geldiğini belirtti.

"GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ HAD SAFHAYA ULAŞTI"

Usta oyuncu Müjde Ar, Bodrum'da gürültü kirliliğinin had safhaya ulaştığını belirtip mahalle sakinleri ile birlikte çareyi Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a mektup yazmakta bulduklarını söyledi.

MÜJDE AR KONUYU YARGIYA TAŞIYACAK

Usta sanatçı Müjde Ar dava açmaya hazırlandığını belirterek "Yasalar ve yönetmeliklere göre, hangi koşullarda canlı müzik yapılacağı açık ve nettir. Bu durumun tartışılacak bir tarafı yok. Yasa bunu gayet açık ve net bir şekilde belirtmiş. Fakat hiçbir izin almadan öğlen 12:00'de başlayan plaj konseri, ardından gece 01:00'a kadar devam eden gazino konserleriyle burada yaşamaya imkan kalmamıştır. Balkonumuzda bir birimizle konuşamıyoruz. Uyku sistemimiz alt üst olmuştur. Çevre Genel Müdürlüğünün yönetmeliğine göre her şey çok açık ve net ifade edilmiş. Bu olay başımıza gelinceye kadar benim bir vatandaş olarak bu haklardan hiçbir haberim yoktu. Bu belgeler elime ulaşınca işin gerçeğini ben de öğrendim. Çok iyi yazılmış bir yönetmelik. Siz canlı müzik mi yapmak istiyorsunuz. Bunun koşullarını madde madde sıralamış. Yapılan müziğin dışarıya sesinin gitmemesi için teknik bilgiler yer alıyor. Kaç desibelde müzik yapılabilir, saat kaça kadar müzik yapılabileceği ve tüm bilgiler bu yönetmelikte belirlenmiş. Biz önce müzikten rahatsız olunca ben ve çevre sakinleri olarak belediye ye defalarca şikayette bulunduk. Sonra sözlü olarak işletme sahipleriyle konuştuk. Yetmedi gidip yalvardık. Fakat her seferinde istediğimizin tam tersini yaparak ses giderek daha da açıldı. Belediyenin de yeterli özeni göstermediğini düşünerek 2 aydır bekliyoruz. Bu konuyu yargıya taşımaya karar verdik" dedi.