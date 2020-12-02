Usta oyuncu Perran Kutman 71 yaşına girdi!
Perihan Abla, Afet hoca gibi karakterlerle adeta hafızalara kazınan usta oyuncu Perran Kutman 71 yaş gününü sevdikleri ile kutladı.
Usta oyuncu Perran Kutman geçtiğimiz gün 71 yaşına girdi. Perihan abla rolü ile bir çok kişinin beğenisini kazanan ve birbirinden başarılı işlere imza atan ünlü oyuncu 71. yaşını kutladı.
Kutman, bu özel günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum aldı.
Kutman bir kaç gün öncede eşi koral Sarıtaş ile olan evliliğinin 40. yılını kutlamıştı.
PERRAN KUTMAN KİMDİR?
1949 yılında İstanbul Aksaray'da Perran Kanat olarak dünyaya gelmiştir.
Ailesinin isteği üzerine konservatuar okumuş, Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Yaşamı süresince çeşitli dizi, film ve tiyatro oyunlarında oynamıştır.
İlk sinema deneyimini 1972`de yönetmenliğini Nejat Saydam'ın yaptığı "Şehvet Kurbanı" adlı filmle yapan Kutman, Türk Sineması'nın klasikleri içinde sayılan "Köyden İndim Şehire", "Salak Milyoner" ve "Hababam Sınıfı" serisinde oynadığı rollerle çıktıktan sonra, "Gırgıriye"'deki Sabahat tiplemesi ile ün kazanmıştır.
Müjdat Gezen ile beraber çesitli oyunlar ve parodiler yapan sanatçı 1972 yılında sinema ve tiyatro oyuncusu Hüseyin Kutman'la evlenmiş fakat evlilikleri 1979 yılında sona ermiştir. Kutman, 1980 yılında evlendiği müzisyen Koral Sarıtaş ile hala evlidir.
İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1967'de Ulvi Uraz Tiyatrosu`nda sahneye çıkan Kutman, ilk sahne deneyimi hakkında bir röportajında "Ulvi Uraz'da profesyonel hayatıma başladım. Mükemmel bir hocaydı. Sahne tahtasına saygıyı öğrendim" demiştir.
Çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Kutman, Perihan Abla dizisi ile asıl üne kavuşmuştur. 1986 yılında TRT 2'de izleyiciyle buluşan Perihan Abla dizisi çok sevilince TRT1'e aktarılıp orada yayın hayatına devam etmiştir. Perihan Abla rolü ile özellikle Türk Halkının sevgisini kazanmıştır.
Filmografi
Hayat Bilgisi
Üzgünüm Leyla
Bir Kadın Bir Erkek
Şehnaz Tango
Kızlar Yurdu
Perihan Abla
Homodi
Ödlek
Güldürme Beni
Aşık Oldum
Bizimkiler / Of Of Emine
Gülümseyen Dünya
Çalsın Sazlar
Gırgıriyede Büyük Seçim
Gırgıriyede Cümbüş Var
Görgüsüzler
Gırgıriyede Şenlik Var
Gırgıriye
N'Olacak Şimdi
Evlidir Ne Yapsa Yeridir
Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor
Petrol Kralları
Aslan Bacanak
Sivri Akıllılar
Benim Altı Sevgilim
Sevgili Dayım
Saffet Beni Affet
Her Gönülde Bir Aslan Yatar
Hamza Dalar Osman Çalar
Zühtü (I)
Bülbül Ailesi
Caniko
Salak Bacılar
Curcuna
Mavi Boncuk
Köyden İndim Şehire
Hop Dedik Kazım
Salak Milyoner
Şehvet Kurbanı
Kaynanam Tatilde