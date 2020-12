Usta oyuncu Perran Kutman 71 yaşına girdi!

Usta oyuncu Perran Kutman geçtiğimiz gün 71 yaşına girdi. Perihan abla rolü ile bir çok kişinin beğenisini kazanan ve birbirinden başarılı işlere imza atan ünlü oyuncu 71. yaşını kutladı.

Kutman, bu özel günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum aldı.

Kutman bir kaç gün öncede eşi koral Sarıtaş ile olan evliliğinin 40. yılını kutlamıştı.

PERRAN KUTMAN KİMDİR?

1949 yılında İstanbul Aksaray'da Perran Kanat olarak dünyaya gelmiştir.

Ailesinin isteği üzerine konservatuar okumuş, Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Yaşamı süresince çeşitli dizi, film ve tiyatro oyunlarında oynamıştır.

İlk sinema deneyimini 1972`de yönetmenliğini Nejat Saydam'ın yaptığı "Şehvet Kurbanı" adlı filmle yapan Kutman, Türk Sineması'nın klasikleri içinde sayılan "Köyden İndim Şehire", "Salak Milyoner" ve "Hababam Sınıfı" serisinde oynadığı rollerle çıktıktan sonra, "Gırgıriye"'deki Sabahat tiplemesi ile ün kazanmıştır.

Müjdat Gezen ile beraber çesitli oyunlar ve parodiler yapan sanatçı 1972 yılında sinema ve tiyatro oyuncusu Hüseyin Kutman'la evlenmiş fakat evlilikleri 1979 yılında sona ermiştir. Kutman, 1980 yılında evlendiği müzisyen Koral Sarıtaş ile hala evlidir.

İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1967'de Ulvi Uraz Tiyatrosu`nda sahneye çıkan Kutman, ilk sahne deneyimi hakkında bir röportajında "Ulvi Uraz'da profesyonel hayatıma başladım. Mükemmel bir hocaydı. Sahne tahtasına saygıyı öğrendim" demiştir.

Çeşitli dizi ve filmlerde rol alan Kutman, Perihan Abla dizisi ile asıl üne kavuşmuştur. 1986 yılında TRT 2'de izleyiciyle buluşan Perihan Abla dizisi çok sevilince TRT1'e aktarılıp orada yayın hayatına devam etmiştir. Perihan Abla rolü ile özellikle Türk Halkının sevgisini kazanmıştır.

Filmografi

Hayat Bilgisi

Üzgünüm Leyla

Bir Kadın Bir Erkek

Şehnaz Tango

Kızlar Yurdu

Perihan Abla

Homodi

Ödlek

Güldürme Beni

Aşık Oldum

Bizimkiler / Of Of Emine

Gülümseyen Dünya

Çalsın Sazlar

Gırgıriyede Büyük Seçim

Gırgıriyede Cümbüş Var

Görgüsüzler

Gırgıriyede Şenlik Var

Gırgıriye

N'Olacak Şimdi

Evlidir Ne Yapsa Yeridir

Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

Petrol Kralları

Aslan Bacanak

Sivri Akıllılar

Benim Altı Sevgilim

Sevgili Dayım

Saffet Beni Affet

Her Gönülde Bir Aslan Yatar

Hamza Dalar Osman Çalar

Zühtü (I)

Bülbül Ailesi

Caniko

Salak Bacılar

Curcuna

Mavi Boncuk

Köyden İndim Şehire

Hop Dedik Kazım

Salak Milyoner

Şehvet Kurbanı

Kaynanam Tatilde