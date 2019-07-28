Usta oyuncu Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlandı

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Yalçın Gülhan son yolculuğuna uğurlandı. Gülhan için Üsküdar Şakirin Camii'nde düzenlenen cenaze törenine çok sayıda sanatçı katıldı.

Tedavi gördüğü özel bir hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın değerli aktörlerinden Yalçın Gülhan için ikindi namazında Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene CHP Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi'nin yanı sıra oyuncular Berhan Şimşek ve Müjdat Gezen ile birlikte çok sayıda sanatçı katıldı. Törende Yalçın Gülhan'ın eşi Serpil Gülhan taziyeleri kabul ederken, bazı sanatçılar gözyaşlarını tutamadı. Yalçın Gülhan ile ilgili konuşan sanatçı dostları, Gülhan'ın vefatından duydukları üzüntülerini dile getirdi.

Oyuncu Yalçın Gülhan, kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İHA