Usta sanatçı Arif Şentürk'ten kötü haber! Yoğun bakıma alındı! "Durumu çok ağır"

Rumeli türkülerinin duayen yorumcusu 81 yaşındaki Arif Şentürk'ün hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Sanat dünyasının felaket tellalı olarak bilinen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yoğun bakım alınan Şentürk'ün durumunun ağır olduğunu ifade etti. Türkücü Şentürk için dua isteyen Akay, "Rumeli türkülerinin ünlü ismi Arif Şentürk, maalesef yoğun bakımda ve durumu çok ağır" ifadelerine yer verdi.

1941 yılında Makedonya'da dünyaya gelen Arif Şentürk, Türk halk müziği kaynak kişisi, derlemecesi ve yorumcusudur. Şentürk, özellikle Rumeli Türküleri yorumlarıyla ünlüdür.

ARİF ŞENTÜRK KİMDİR?

Makedonya'nın Kumanova kasabasında doğan Şentürk, ilk ve ortaöğrenimini burada bulunan bir Türk okulunda tamamladıktan sonra 1956 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç etti.

İlk olarak Kırklareli'ye yerleşen aile daha sonra İstanbul'un Zeytinburnu semtine taşındı. Bakırköy ve Yeşilköy Halkevi Müzik Okulu'nda müzik eğitimi alan Şentürk, 1975 yılında TRT Amatör Sesler Sınavı'nda başarılı oldu ve Nida Tüfekçi tarafından desteklendi.

Arif Şentürk kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, kaç çocuğu var?