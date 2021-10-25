Usta sanatçı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti!

Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu, bir süredir İstanbul'da, doğal sebeplere bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.

Fatma Eroğlu'nun cenazesi, yarın memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verilecek.

MUSA EROĞLU KİMDİR?

Musa Eroğlu, 1944 yılında Mersin'in Mut ilçesinin Kumaçukuru köyünde dünyaya geldi. Alevî Tahtacı Türkmenleri'ndendir. Ortaokulu yarım bırakan Eroğlu, Mut Halkevi'nde halk oyunlarında yer aldı. 1965'te TRT Ankara Radyosu'nda sınavlara katılım gösterdi fakat başarılı olamadı. 1967'de "İkimiz Toprağa Girelim Elif" adlı ilk plağını piyasaya tanıttı. Plağın tanınması 1970-71 yıllarına denk gelmektedir. O yıllarda yeniden radyoda tar, kemane, koltuk davulu, bağlama, divan sazı çalgılarıyla sınava girdi ve sınavı kazandı. 1970'li yılların sonlarına doğru müzik yönetmenliği de yaptı.

Eroğlu, 1980 yılında radyoda kadar mahalli sanatçı olarak çalıştı. Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile birlikte başladığı, daha sonra Yavuz Top’un da katılımı ile genişleyen "Muhabbet" seri albüm çalışmaları, 1980 sonrasında Türk halk müziğinin geniş kitlelere yayılmasında önemli katkı sağlamıştır. Sözlerini Abdürrahim Karakoç'un yazdığı "Unutursun Mihriban'ım" ve "Mihriban" türkülerini seslendirdi. Karacaoğlan'ın şiirlerini besteledi.

1998'de Kültür Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanını alan Eroğlu, müzik çalışmalarına devam etmekte ve Kültür Bakanlığı'nda Halk Kültürleri ve Oyunları konusunda uzman ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Kendi adını taşıyan müzik okulunda 1982'den bu yana 5.000'den fazla öğrenci eğitim almıştır.[kaynak belirtilmeli]

1966’da evlendiği eşi Fatma Eroğlu'ndan ikisi kız, biri erkek üç çocuğu vardır.

45'LİKLER

1967 - İkimiz Toprağa Girelim Elif / Keramet Dünyasının Buhranı Çoktur[4]

19xx - Yatamadım Gasavetten / Bal Koydum Çini Taşa

19xx - Kurdular Düğün Aşını / Kabul Olur Güzellerin Duası

19xx - Boşuna Geçirdim Gençlik Çağımı / Yeni Bildim Güzellerin HuyunuAlbümler

ALBÜMLER

1977 - Yaralı Turnam, Özaydın Müzik

1978 - Bu Dünya, Harika Kasetçilik

1979 - Yaz Gelir, Şah Plak

1981 - A Kuzum, Yağmur Plak

1983 - Muhabbet 1 (Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile birlikte), Şah Plak

1984 - Muhabbet 2 (Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile birlikte), Şah Plak

1985 - Muhabbet 3 (Muhlis Akarsu, Arif Sağ ve Yavuz Top ile birlikte), Şah Plak

1986 - Muhabbet 4 (Arif Sağ ve Yavuz Top ile birlikte), Şah Plak

1987 - Muhabbet 5 (Muhlis Akarsu, Arif Sağ ve Yavuz Top ile birlikte), Şah Plak

1987 - Seher Oldu Ey Nigarım, Bey Plak

1988 - Muhabbet 6 (Muhlis Akarsu ve Yavuz Top ile birlikte), Pınar Müzik (daha sonra Kalan Müzik yayınladı.)

1988 - Yummayın Kirpiklerini, Aziz Plak

1988 - Divane Gönlüm Benim, Aziz Plak

1989 - Muhabbet 7 (Muhlis Akarsu ve Yavuz Top ile birlikte), Pınar Müzik (daha sonra Kalan Müzik yayınladı.)

1990 - Bir Yanardağ Fışkırması, Majör Müzik

1991 - Garip Yolcu, Net Ses

1992 - Benim Dünyam, Net Ses

1993 - Kevser Irmağı / Sevda Yükü, Net Ses

1994 - Yol Ver Dağlar, Duygu Müzik

1994 - Bin Yıllık Yürüyüş 1, 2, Koda Müzik

1994 - Musa Eroğlu 94, Net Ses

1995 - Ömrüm Sana Doyamadım, Ajs Müzik

1996 - Halil İbrahim / Kerbela Destanı, Duygu Müzik

1996 - Bağlama Resital 1,2 (Arif Sağ ile birlikte), ASM

1997 - Semahlarımız, Bema Prodüksiyon

1998 - Musique Instrumentale D'Anatolie (Arif Sağ ile birlikte), ASM

1998 - Kavimler Kapısı Anadolu, Duygu Müzik

2000 - Bir Nefes Anadolu, Duygu Müzik

2003 - Sele Verdim, Duygu Müzik

2004 - Sazımızla Sözümüzle 2 (Güler Duman ile birlikte), Duygu Müzik

2007 - Dedem Korkut, Duygu Müzik

2010 - Armağan 1 (Yusuf Gül ile birlikte), Özdemir Plak

2010 - Semahlar, Mod Müzik

2012 - Zamansız Yağmur, Özdemir Plak

2015 - Musa Eroğlu ile Bir Asır, Özdemir Plak

2016 - Taşeli Türküleri, Özdemir Plak

2018 - Turnaların Göçü (Yeni Türküleriyle), Özdemir Plak