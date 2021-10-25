Usta sanatçı Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu hayatını kaybetti!
Türk halk müziğinin usta isimlerinden Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu (72), bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Musa Eroğlu'nun eşi Fatma Eroğlu, bir süredir İstanbul'da, doğal sebeplere bağlı hastalıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu.
Fatma Eroğlu'nun cenazesi, yarın memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verilecek.
MUSA EROĞLU KİMDİR?
Musa Eroğlu, 1944 yılında Mersin'in Mut ilçesinin Kumaçukuru köyünde dünyaya geldi. Alevî Tahtacı Türkmenleri'ndendir. Ortaokulu yarım bırakan Eroğlu, Mut Halkevi'nde halk oyunlarında yer aldı. 1965'te TRT Ankara Radyosu'nda sınavlara katılım gösterdi fakat başarılı olamadı. 1967'de "İkimiz Toprağa Girelim Elif" adlı ilk plağını piyasaya tanıttı. Plağın tanınması 1970-71 yıllarına denk gelmektedir. O yıllarda yeniden radyoda tar, kemane, koltuk davulu, bağlama, divan sazı çalgılarıyla sınava girdi ve sınavı kazandı. 1970'li yılların sonlarına doğru müzik yönetmenliği de yaptı.
Eroğlu, 1980 yılında radyoda kadar mahalli sanatçı olarak çalıştı. Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile birlikte başladığı, daha sonra Yavuz Top’un da katılımı ile genişleyen "Muhabbet" seri albüm çalışmaları, 1980 sonrasında Türk halk müziğinin geniş kitlelere yayılmasında önemli katkı sağlamıştır. Sözlerini Abdürrahim Karakoç'un yazdığı "Unutursun Mihriban'ım" ve "Mihriban" türkülerini seslendirdi. Karacaoğlan'ın şiirlerini besteledi.
1998'de Kültür Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanını alan Eroğlu, müzik çalışmalarına devam etmekte ve Kültür Bakanlığı'nda Halk Kültürleri ve Oyunları konusunda uzman ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Kendi adını taşıyan müzik okulunda 1982'den bu yana 5.000'den fazla öğrenci eğitim almıştır.[kaynak belirtilmeli]
1966’da evlendiği eşi Fatma Eroğlu'ndan ikisi kız, biri erkek üç çocuğu vardır.
45'LİKLER
1967 - İkimiz Toprağa Girelim Elif / Keramet Dünyasının Buhranı Çoktur[4]
19xx - Yatamadım Gasavetten / Bal Koydum Çini Taşa
19xx - Kurdular Düğün Aşını / Kabul Olur Güzellerin Duası
19xx - Boşuna Geçirdim Gençlik Çağımı / Yeni Bildim Güzellerin HuyunuAlbümler
ALBÜMLER
1977 - Yaralı Turnam, Özaydın Müzik
1978 - Bu Dünya, Harika Kasetçilik
1979 - Yaz Gelir, Şah Plak
1981 - A Kuzum, Yağmur Plak
1983 - Muhabbet 1 (Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile birlikte), Şah Plak
1984 - Muhabbet 2 (Arif Sağ ve Muhlis Akarsu ile birlikte), Şah Plak
1985 - Muhabbet 3 (Muhlis Akarsu, Arif Sağ ve Yavuz Top ile birlikte), Şah Plak
1986 - Muhabbet 4 (Arif Sağ ve Yavuz Top ile birlikte), Şah Plak
1987 - Muhabbet 5 (Muhlis Akarsu, Arif Sağ ve Yavuz Top ile birlikte), Şah Plak
1987 - Seher Oldu Ey Nigarım, Bey Plak
1988 - Muhabbet 6 (Muhlis Akarsu ve Yavuz Top ile birlikte), Pınar Müzik (daha sonra Kalan Müzik yayınladı.)
1988 - Yummayın Kirpiklerini, Aziz Plak
1988 - Divane Gönlüm Benim, Aziz Plak
1989 - Muhabbet 7 (Muhlis Akarsu ve Yavuz Top ile birlikte), Pınar Müzik (daha sonra Kalan Müzik yayınladı.)
1990 - Bir Yanardağ Fışkırması, Majör Müzik
1991 - Garip Yolcu, Net Ses
1992 - Benim Dünyam, Net Ses
1993 - Kevser Irmağı / Sevda Yükü, Net Ses
1994 - Yol Ver Dağlar, Duygu Müzik
1994 - Bin Yıllık Yürüyüş 1, 2, Koda Müzik
1994 - Musa Eroğlu 94, Net Ses
1995 - Ömrüm Sana Doyamadım, Ajs Müzik
1996 - Halil İbrahim / Kerbela Destanı, Duygu Müzik
1996 - Bağlama Resital 1,2 (Arif Sağ ile birlikte), ASM
1997 - Semahlarımız, Bema Prodüksiyon
1998 - Musique Instrumentale D'Anatolie (Arif Sağ ile birlikte), ASM
1998 - Kavimler Kapısı Anadolu, Duygu Müzik
2000 - Bir Nefes Anadolu, Duygu Müzik
2003 - Sele Verdim, Duygu Müzik
2004 - Sazımızla Sözümüzle 2 (Güler Duman ile birlikte), Duygu Müzik
2007 - Dedem Korkut, Duygu Müzik
2010 - Armağan 1 (Yusuf Gül ile birlikte), Özdemir Plak
2010 - Semahlar, Mod Müzik
2012 - Zamansız Yağmur, Özdemir Plak
2015 - Musa Eroğlu ile Bir Asır, Özdemir Plak
2016 - Taşeli Türküleri, Özdemir Plak
2018 - Turnaların Göçü (Yeni Türküleriyle), Özdemir Plak