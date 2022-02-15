Usta sanatçı Orhan Gencebay'dan 'külot' tartışması çıkaran İzzet Yıldızhan'a destek! Sözlerini esirgemedi! O şarkıcılar için 'Edepsiz' imasında mı bulundu? Önceki akşam ailesi ile birlikte Etiler'de yemek yerken görüntülenen Orhan Gencebay, son dönemin en çok tartışılan konularından birisi olan sahne kıyafetleri hakkında konuşarak İzzet Yıldızhan'ı destekler nitelikte konuştu.

1 6 Usta sanatçı Orhan Gencebay, Etiler'de bulunan bir mekanda eşi Sevim Emre, oğlu Gökhan Gencebay ve gelini Seda Özmen ile yemek yedi.