Usta sanatçı Oya Başar yıllar sonra itiraf etti! Kansere yakalandığı dönem hakkında konuştu! Başar: Levent beni öyle görünce tanımadı!

Oya Başar, TV8'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu.

2015'te yaşamını yitiren Levent Kırca ile iki kez evlenip boşanan (1985-2000, 2001-2005) usta sanatçı, meme kanseri olduğu döneme dair konuştu.

Programda zaman zaman duygusal anlar yaşayan 65 yaşındaki oyuncu, 19 yıl birliktelik yaşadığı eski eşi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"ODADAN ÇIKTI, DAYANAMADI"

"O zaman saçlarım da yok, ameliyattan yeni çıkmışım. Artık suratım da ne vaziyeteyse... Levent odaya girdi, sonra kapıyı kapatıp odadan dışarı çıktı! Demiş ki ‘Oya Başar’ın odasını arıyorum’, ‘burası’ demişler. İçeri girdi, şaşkın gözlerle yanıma geldi. Elimi tuttu 'iyi misin, iyi misin?’ dedi. ‘İyiyim’ cevabını verince odadan çıktı. Dayanamadı!"

AYRILIKLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Bir dönemin efsane ikilisi Levent Kırca ve Oya Başar'ın, basın mensuplarının önünde yaşadığı tartışma hafızalardaki yerini koruyor. Kameralar önünde neden ayrıldıklarını açıklayan ikili bir anda tartışmaya başlamış ve ortaya magazin tarihine damga vuran görüntüler çıkmıştı.

Levent Kırca eşi Oya Başar'a sitem etmiş, kendisine haksızlık yapıldığını söylemişti.

Kırca, "Bundan evvel oynadığımız oyunda Oya benim sahnede sululuk yaptığımı düşündü ve bundan dolayı oynadığımız piyesi durdurdu. Durdururken de benim rızamı almadı. Ortada elle tutulur bir neden yok. Yalnız aramızda sanatsal görüş ayrılığı oluştu. Oya, zannedersem kendi kanatlarıyla uçmak istedi." ifadelerinde bulunmuştu.