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Usta spiker Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç'tan sitem dolu açıklama: Anneme ve bana başsağlığı dilemediler
Usta spiker Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cenazeye katılmasına karşın kendisi ve annesine baş sağlığı dilemeyen isimlere sitem etti.
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