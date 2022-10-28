Usta spiker Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç'tan sitem dolu açıklama: Anneme ve bana başsağlığı dilemediler Usta spiker Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cenazeye katılmasına karşın kendisi ve annesine baş sağlığı dilemeyen isimlere sitem etti.

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