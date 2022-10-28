Usta spiker Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç'tan sitem dolu açıklama: Anneme ve bana başsağlığı dilemediler

Usta spiker Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, cenazeye katılmasına karşın kendisi ve annesine baş sağlığı dilemeyen isimlere sitem etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Usta spiker Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç'tan sitem dolu açıklama: Anneme ve bana başsağlığı dilemediler 1

Türk spor basınını duayen isimlerinden olan Halit Kıvanç geçtiğimiz günlerde 97 yaşında hayatını kaybetti. Kıvanç için dün kurucusu olduğu Türkiye Spor Yazarları Derneği Merkezi ve Zincirlikuyu Camisi'ndeki cenaze töreni düzenlendi.

HABERİN DEVAMI İÇİN TIKLAYIN
Usta spiker Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç'tan sitem dolu açıklama: Anneme ve bana başsağlığı dilemediler
Usta spiker Halit Kıvanç'ın oğlu Ümit Kıvanç'tan sitem dolu açıklama: Anneme ve bana başsağlığı dilemediler
Antalya'da pes dedirten görüntüler! Elektrikli bisiklete 6 kişi binip yola çıkmaya çalıştılar
Antalya'da pes dedirten görüntüler! Elektrikli bisiklete 6 kişi binip yola çıkmaya çalıştılar
HDP'li vekil Dilan Dirayet Taşdemir'den skandal! Terör örgütünün kanalına bağlandı, Türkiye'yi eleştirdi
HDP'li vekil Dilan Dirayet Taşdemir'den skandal! Terör örgütünün kanalına bağlandı, Türkiye'yi eleştirdi
İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde patlama! Ölü ve yaralılar var!
İkitelli Esenler Sanayi Sitesindeki bir işyerinde patlama! Ölü ve yaralılar var!
Para için annesini dövüp rehin aldı! Dayısı tarafından tabancayla vurulup ağır yaralandı
Para için annesini dövüp rehin aldı! Dayısı tarafından tabancayla vurulup ağır yaralandı
Son dakika | Başsavcılık harekete geçti! Şebnem Korur Fincancı'nın görevden alınması için yeni adım
Son dakika | Başsavcılık harekete geçti! Şebnem Korur Fincancı'nın görevden alınması için yeni adım
Son Haberler
42/11 Trafik Cezası Nedir? 42/11 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
42/11 Trafik Cezası Nedir? 42/11 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Altılı masada BTP çatlağı! İYİ Parti'nin çıkışı rahatsızlık yarattı: Her partiden ses yükseldi!
Altılı masada BTP çatlağı! İYİ Parti'nin çıkışı rahatsızlık yarattı: Her partiden ses yükseldi!
Vicdansızlığın bu kadarı! Tek geçim kaynağı olan arı kovanlarını diri diri yaktılar!
Vicdansızlığın bu kadarı! Tek geçim kaynağı olan arı kovanlarını diri diri yaktılar!
39/3 Trafik Cezası Nedir? 39/3 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
39/3 Trafik Cezası Nedir? 39/3 Trafik Cezası 2022 Ne Kadar?
Yerli otomobil TOGG'da bekleyiş sona erdi! İlk araç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda banttan inecek
Yerli otomobil TOGG'da bekleyiş sona erdi! İlk araç, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda banttan inecek
Sağlık Bakanı Fahrettin koca duyurdu! Aylık ödemeler asgari ücret seviyesine çıkarıldı!
Sağlık Bakanı Fahrettin koca duyurdu! Aylık ödemeler asgari ücret seviyesine çıkarıldı!
Bakan Bozdağ'dan CHP'li Başarır'a tepki! "Bu haddini ve kendini bilmez CHP’lileri kınıyorum"
Bakan Bozdağ'dan CHP'li Başarır'a tepki! "Bu haddini ve kendini bilmez CHP’lileri kınıyorum"
Çok Okunanlar
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Bugün kimin maçı var 28 Ekim 2022 Cuma? Hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maç programı
Oyuncu Necati Şaşmaz sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı!
Oyuncu Necati Şaşmaz sevenlerini korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı!
Sağlık Bakanı Fahrettin koca duyurdu! Aylık ödemeler asgari ücret seviyesine çıkarıldı!
Sağlık Bakanı Fahrettin koca duyurdu! Aylık ödemeler asgari ücret seviyesine çıkarıldı!
28 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Akrep, sakin kalmalısın, Kova, faydası olmayandan uzaklaş!
28 Ekim 2022 günlük burç yorumları | Akrep, sakin kalmalısın, Kova, faydası olmayandan uzaklaş!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "TBMM ve milletimizin iradesine sahip çıkıyoruz”
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "TBMM ve milletimizin iradesine sahip çıkıyoruz”
Son dakika| Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika| Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Türk basınının duayen ismiydi! Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı!
Türk basınının duayen ismiydi! Halit Kıvanç son yolculuğuna uğurlandı!
Yorumlananlar
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
İbrahim Tatlıses'ten Ahmet Eşref Fakıbaba çıkışı: "Gerçek yüzünü Türkiye kamuoyuna anlatacağım "
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: "Dünyanın İslam’a ihtiyacı var"
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Nuray Sayarı ile haftalık burç yorumları 24- 30 Ekim 2022 | Akrep sevmeye doyamayacak, başak başkalarının işine burnunu sokma!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!
Antalya'da 17 yaşındaki öğrenci, gece yarısı gittiği öğretmeninin evinde hayatını kaybetti! Gencin ölümü şüpheli bulundu!