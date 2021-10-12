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Usta Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Usta Yardımcısı Maaşları ve İş İlanları

Usta Yardımcısı Verilen görev doğrultusunda her alanda görevlendirilen işlerin başındaki ustalara yardımcı olan kişidir. Usta Yardımcısı maaşı ne kadar? Haberimizden 2021 Usta Yardımcısı maaşları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Usta Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Usta Yardımcısı Maaşları ve İş İlanları

Usta Yardımcısı görev tanımı nedir, Usta Yardımcısı ne iş yapar, Usta Yardımcısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Usta Yardımcısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Usta Yardımcısı Tanımı; 

Verilen görev doğrultusunda her alanda görevlendirilen işlerin başındaki ustalara yardımcı olan kişidir.

Usta Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2021 Usta Yardımcısı Maaşları

Usta Yardımcısı maaşı ortalama aylık 3.200 - TL’dir. En düşük Usta Yardımcısı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.800 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Usta Yardımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Usta Yardımcısı İş İlanları İçin Tıklayın

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Usta Yardımcısı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Usta Yardımcısı Ne İş Yapar?

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:  vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Usta Yardımcısı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Usta Yardımcısı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Usta Yardımcısı mesleğinin meslek kodu 7412.22 olarak belirlenmiştir

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