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Usta Yardımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Usta Yardımcısı meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Usta Yardımcısı meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Usta Yardımcısı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 7412.22

Meslek Adı : Usta Yardımcısı

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu : Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu : Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu : Elektrik Mekanikeri Ve Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

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Görev ve İşlem Basamakları :

İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Usta Yardımcısı Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Radyo-Televizyon Programcılığı Teknikeri mesleği için “3521.06” kod olarak kullanılır iken Ahşap Yapı Sistemleri Teknisyeni mesleği için “3112.35” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Usta Yardımcısı Meslek Kodu “7412.22” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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