Usta yönetmen Ertem Göreç yaşamını yitirdi! Erdem Göreç kimdir?

1960'lı yıllarda Türk sinemasına önemli katkılarda bulunan yönetmen ve senarist Ertem Göreç, önceki gün hayatını kaybetti. Kariyerinde 80’in üzerinde filme imza atan Göreç, Türkiye'de işçi sınıfının mücadelesini anlatan "Karanlıkta Uyananlar" ve "Otobüs Yolcuları" gibi toplumsal gerçekçi filmleriyle adını hafızalara kazıdı.

Usta yönetmenin vefatının ardından sanat dünyasından birçok isim üzüntülerini böyle dile getirdi;

Yönetmen Mesut Uçakan: "Ertem Göreç... Centilmen bir yönetmen, sıcak bir dosttu. Günü doldu, onu da aldılar bu yalancı dünyadan. Bu kadar elle tutulur bir ölümü görür de senin yalanlarına nasıl hala meftun olur insanlar ey dünya? Rabbim rahmetiyle muamele buyursun."

Sinema yazarı Suat Köçer: "Şu sıra ne çok kayıp duyduk. Otobüs Yolcuları ve Karanlıkta Uyananlar gibi önemli filmlere imza atan, yönetmen Ertem Göreç, dün vefat etmiş. Ölümünün sessizliği ayrıca üzücü. Allah rahmet eylesin"

Sinema yazarı Barış Saydam: "Ertem Göreç dün gece vefat etmiş. Herkes yönetmenliğini bilir Ertem Hoca'nın. Ama Türk sinemasının hafızalarından biriydi. Tüm sektörü, Yeşilçam kültürünü, o dönemi dinleyecek kimsemiz kalmıyor yavaş yavaş. Bir dönem tamamen kapanıyor"

ERTEM GÖREÇ KİMDİR?

1931 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ertem Göreç’in 1959 yılında ‘Kanlı Sevda’ ile ilk yönetmenlik deneyimini elde etti. İşte Göreç hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı haberimiz;

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