Ustalar Alemi filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?
Bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Ustalar Alemi şimdiden internette sıkça arananlar arasına girdi. Peki Ustalar Alemi filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Kaç yılında çekildi? sorularını bizde araştırıp haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...
Ustalar Alemi filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? soruları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bizde sizler için tüm merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler...
USTALAR ALEMİ FİLMİN KONUSU
Bahtiyar'ın gözü aşık olduğu kadından başkasını görmemektedir. Tüm zamanın sevdiği kadını düşünerek geçiren Bahtiyar, onunla yakınlaşabilmenin yolunu arar. Çareyi aynı apartmana taşınmakta bulan Bahtiyar, genç kadının üst katına taşınır ve kendisini komik bir maceranın içerisinde bulur.
Yönetmen koltuğunda Murat Dalkılıç'ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Kadir Doğulu, Serkan Çalışkanoğlu, Önder Açıkbaş, Dila Danışman, Mustafa Açılan ve Bengi İdil Uras gibi isimler yer alıyor.
USTALAR ALEMİ OYUNCULAR KİMLERDİR?
Kadir Doğulu
Sinan Çalışkanoğlu
Önder Açıkbaş
Dila Danışman
Hakan Meriçliler
Bengi İdil Uras
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