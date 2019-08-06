Ustalar Alemi filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

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USTALAR ALEMİ FİLMİN KONUSU

Bahtiyar'ın gözü aşık olduğu kadından başkasını görmemektedir. Tüm zamanın sevdiği kadını düşünerek geçiren Bahtiyar, onunla yakınlaşabilmenin yolunu arar. Çareyi aynı apartmana taşınmakta bulan Bahtiyar, genç kadının üst katına taşınır ve kendisini komik bir maceranın içerisinde bulur.

Yönetmen koltuğunda Murat Dalkılıç'ın oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Kadir Doğulu, Serkan Çalışkanoğlu, Önder Açıkbaş, Dila Danışman, Mustafa Açılan ve Bengi İdil Uras gibi isimler yer alıyor.

USTALAR ALEMİ OYUNCULAR KİMLERDİR?

Kadir Doğulu

Sinan Çalışkanoğlu

Önder Açıkbaş

Dila Danışman

Hakan Meriçliler

Bengi İdil Uras