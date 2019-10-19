Ustaları yakından tanımak için son 2 gün

Altındağ Belediyesi tarafından Ankara Kalesi'nde düzenlenen "Geleneksel Türk El Sanatları" sergisi devam ediyor.

Ağustos ayında, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen ustalara ev sahipliği yaparak, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını ve sanatçılarını Altınköy Açık Hava Müzesi'nde buluşturan Altındağ Belediyesi, ustaları bu sefer de Ankara Kalesi'nde bir araya getirdi. Ankara Ticaret Odası ile birlikte düzenlenen organizasyonda, geleneksel el sanatı ustaları Ankara Kalesi'nde bir araya geldi.

Çocuklar mutlaka görmeli

Tüm Ankaralıları, özellikle de çocukları geleneksel Türk el sanatlarını yakından tanımaya davet eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, sergiyi gezmek için son 2 gün kaldığını hatırlattı. Başkan Balcı herkesin unutulmaya yüz tutmuş bu sanat dallarını yakından tanıması gerektiğini belirterek "Geleneksel Türk El sanatlarımızı Altındağ'da yaşatmaya devam ediyoruz. Ankaralı zanaatkarların da katıldığı etkinlik, büyük ilgi gördü. Ankara Kalesi'nde bu tarz etkinliklerimiz devam edecek. Çünkü burası Ankara'nın kalbi" dedi.

30 sanat, 30 sanatçı

Geleneksel El Sanatları Şöleni'nde Kutnu Dokuma, Hakkaklık (Metal Hat Oyma), Sedef Kakma Sanatı, Bakır İşleme, Taş Baskı, Bez Bebek Yapımı, Telkari İşleme, Semercilik, Ahşap Yakma, Siirt Battaniye Dokuma, Keçe Yapımı, Harem Sabunları Yapımı, Kündekari, Tesbih Yapımı, Deri Üzeri Ebru Sanatı, Lüle Taşı İşleme, Kağıttan Mücevher Sanatı, Katı" Sanatı (Deri Oyma), Cam Üfleme Sanatı, Mozaik Sanatı, İpek Dokuma, Yorgancılık, Ahşap Oyma Sanatı, Kaşık Süsleme ve Oyma Sanatı, Halı Dokuma Sanatı, Baston Yapımı, Fanila Dokuma, Bıçak Yapımı, Ahşap Oyuncak Yapımı, Çini Sanatı ve Yemeni Yapımı sanat dallarının temsilcileri canlı performanslarıyla ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Kaynak: İHA