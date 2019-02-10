Eftelya şarkısıyla adını duyuran sanatçı Hakan Yeşilyurt, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi yarın Antalya'dan kalkacak.

HAKAN YEŞİLYURT KİMDİR?

1973 doğumlu sanatçı Hakan Yeşilyurt Ankara’da dünyaya geldi. Adalılar isimli müzik grubu ile müzik kariyerine adım attı. Eftelya isimli solo albümü yayınlanan Hakan Yeşilyurt ardından Ateş Hırsızı, Sen Aşksın ve Çökertme albümlerini müzik piyasasına sürdü. En son 2007 senesinde Sen Aşıksın albümünü çıkardı.