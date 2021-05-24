Üsteğmen (Sahil Güvenlik), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu24 Mayıs 2021 Pazartesi güncel döviz kuru fiyatları | Serbest piyasada dolar kuru, euro fiyatı bugün ne kadar, kaç TL?Sıla ve İlker Kaleli'nin aşkı kesinleşti! Ünlü çift Bodrum'da tatil yapıyor24 Mayıs 2021 Pazartesi güncel altın fiyatları | Tam, çeyrek, gram, yarım altın fiyatı bugün ne kadar?24 Mayıs su kesintisi | İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli su kesintisi | İSKİ - ASKİ - İZSU - İSU kesintiÜsteğmen (Jandarma), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduKamu çalışanlarına müjde: 10 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! Maraton başladı, zam oranları belli oluyor!Ürün Uzmanı, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduUzakyol Vardiya Zabiti, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek KoduSokak ortasında dehşet saçtı! Boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. ÇALIŞMA HAYATI
  3. Üsteğmen (Jandarma), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Üsteğmen (Jandarma), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Üsteğmen (Jandarma) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Üsteğmen (Jandarma) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Üsteğmen (Jandarma), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 0110.46

Meslek Adı : Üsteğmen (Jandarma)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu : Subaylar

Meslek Grubu : Subaylar

Meslek Birim Grubu : Subaylar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

kur1-002.jpg

Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :,

Üsteğmen (Jandarma) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Sebze-Meyve ve Ürünleri İşleme Operatörü mesleği için “3142.50” kod olarak kullanılır iken AIS Memuru mesleği için “3521.09” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Üsteğmen (Jandarma) Meslek Kodu “0110.46” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT