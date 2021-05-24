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Üsteğmen (Sahil Güvenlik), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Üsteğmen (Sahil Güvenlik) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Üsteğmen (Sahil Güvenlik) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Üsteğmen (Sahil Güvenlik), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu : 0110.57

Meslek Adı : Üsteğmen (Sahil Güvenlik)

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu : Subaylar

Meslek Grubu : Subaylar

Meslek Birim Grubu : Subaylar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans

Meslek Detay Bilgileri

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Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Üsteğmen (Sahil Güvenlik); kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, kaynak yöntem sayfasında belirtilen şartlar dahilinde, gazaltı kaynağı ön hazırlığı, kaynak ve kaynak sonrası işlemlerini yapma, kaynak akım üretici ve kaynak düzeneğinin bakmını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir

vb.  görev ve işlemleri yerine getirir.

Üsteğmen (Sahil Güvenlik) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Serbest Seramik Şekillendirme Teknisyeni mesleği için “3119.47” kod olarak kullanılır iken Aikido Antrenörü mesleği için “3422.48” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Üsteğmen (Sahil Güvenlik) Meslek Kodu “0110.57” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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