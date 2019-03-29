Üstlerinde uyuşturucu ile otostop çekerken yakalandılar

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otostop çekerken durumundan şüphelenilen 2 kişinin üzerinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine otostop çektiği öne sürülen 2 genç için polise şüpheli ihbarında bulunuldu. Bölgeye giden Yiğit Polis Merkezi ekipleri, Ö.T. (22) ve O.Ç. (27) isimli şahısların Keşan'dan gelip Hayrabolu'ya gitmek için otostop çektiğini belirledi. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 1 gram bonzai ele geçirildi. Polis tarafından gözaltına alınan 2 şahıs hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA