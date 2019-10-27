Üstüne, kesilen ağaç parçası düşen kadın hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde üstüne kesilen ağaç parçası düşen kadın yaşamını yitirdi.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Hors Mesire Alanı istikametindeki boş bir arsada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 13.50 civarlarında Hors Mesire alanı istikametinde bulunan boş bir arsada ağaç kesilirken traktör romörkunun üzerinde bulunan Şengül D.'nin de üzerine ağaç parçası düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşların 112 acil servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralı Şengül D. Şuhut Devlet Hastanesine sevk etti. Ağır yaralı olarak Şuhut Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Şengül D., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA