Üstüpü ne demek, TDK'ya göre Üstüpü kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Üstüpü ne demek? Üstüpü TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi üstüpü kelimesi. Peki üstüpü ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre üstüpü nedir, üstüpü kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ÜSTÜPÜ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Üstüpü kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Üstüpü kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre üstüpü kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gemi kalafatında, işliklerde, buharlı makinelerde, temizlik işlerinde, otomobilcilikte kullanılan didilmiş kendir



ÜSTÜPÜ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Usta, ellerinin yağını üstüpüye silerken soruyor.

